Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4425 EUR -0,72% (13.12.2022, 11:48)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,155 NOK -2,23% (13.12.2022, 11:35)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aufbau einer globalen Wasserstoffwirtschaft nehme an Fahrt auf. Der norwegische Elektrolyseur-Produzent Nel spiele dabei in den vorderen Rängen mit. Jegliche Fortschritte im Wassersegment würden dem Konzern großes Potenzial bieten. Eigne sich die Aktie nun zum Einstieg? Darauf sollten Anleger achten.Der Nel-Kurs habe seit dem Mehrmonatstief am 13. Oktober bei 9,83 Norwegische Kronen (NOK) um bisher knapp 58 Prozent zugelegt. Zuletzt sei der Wert nachhaltig über die 200-Tage-Linie bei 14,07 NOK geklettert. Aufgrund der hohen Volatilität von Wasserstoff-Aktien scheine die nächste Gegenbewegung aber nur eine Frage der Zeit. Dann komme es darauf an, dass das Dezember-Tief, der Support bei 14,40 NOK, den Kurs stütze.Die Meinungen der Analysten würden gespalten bleiben. Acht der 29 von Bloomberg befragten Experten würden die Aktie zum Kauf empfehlen, aber elf würden sie verkaufen.Die bullishte Kaufempfehlung vertrete derweil weiterhin Jefferies-Analyst Skye Landon. Er spreche der Aktie mit einem Kursziel von 19 NOK ein Potenzial von knapp 23 Prozent zu. Dicht gefolgt von Analystin Deepa Venkateswaran aus dem Hause Bernstein, die einen Zielkurs von 17 NOK ausrufe, die Einstufung von ihr laute "outperform".Das Chartbild der Nel-Aktie habe sich aufgehellt, spekulative Anleger würden den nächsten Rücksetzer zum Einstieg abwarten. Aber: Bei Einzelinvestments im Wasserstoff-Sektor sollte man immer das Risiko im Hinterkopf behalten, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 13.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link