Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutschland und andere EU-Staaten dürften den Auf- und Ausbau einer europäischen Wasserstoffindustrie mit bis zu 5,4 Milliarden Euro unterstützen. Die politische Unterstützung sei für Pure-Player und Start-ups in dem aufstrebenden Markt von entscheidender Bedeutung, um den nachhaltigen sektorübergreifenden Durchbruch zu schaffen - ganz zur Freude von Nel, ITM Power und Co.Die EU-Wettbewerbshüter hätten grünes Licht für die milliardenschwere Förderung gegeben, habe die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitgeteilt. Die Behörde gehe davon aus, dass durch die Förderung zusätzlich private Investitionen von knapp 9 Milliarden Euro mobilisiert werden dürften."Wasserstoff hat ein enormes Zukunftspotenzial. Er ist für die Diversifizierung der Energiequellen und den ökologischen Wandel unverzichtbar", habe die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager gesagt. Binnenmarktkommissar Thierry Breton habe betont, dass das Vorhaben dazu führen könne, dass EU-Unternehmen in der Wasserstoffindustrie führend werden könnten. In Deutschland seien nach früheren Angaben des Wirtschaftsministeriums 62 Großvorhaben für Projekt ausgewählt worden.Aktien von Pure-Playern seien nach wie vor nur für spekulativ ausgerichtete Anleger geeignet. Im Sektor berichte "Der Aktionär" regelmäßig über die Elektrolyse-Spezialisten Nel und ITM Power, aber auch über andere aussichtsreiche Unternehmen wie PowerCell Hexagon Purus oder Everfuel Einzelinvestments bleiben allerdings spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)