Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6278 EUR -5,17% (10.11.2023, 15:45)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,448 NOK -7,89% (10.11.2023, 15:31)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Plug Power habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit seinem Quartalsbericht für lange Gesichter gesorgt. Nicht nur die Zahlen des US-amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten hätten die Erwartungen deutlich verfehlt, auch der dauerhafte Fortbestand des Unternehmens werde infrage gestellt. Aktien aus der Peergroup wie Nel würden daraufhin deutlich unter Druck geraten. Zur Stunde verliere die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens an der Heimatbörse in Oslo knapp 8% an Wert. Als Unterstützung fungiere nun das Mehrjahrestief bei 6,68 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 0,56 Euro), welches im Oktober nach den Zahlen zum dritten Quartal markiert worden sei.Anleger sollten aber die massiven Probleme, die Plug Power habe, nicht zwangsläufig auf andere Unternehmen übertragen. Nel beispielsweise sei um Kostenkontrolle bemüht. So heiße es in der Präsentation zu den Q3-Zahlen, dass Nel finanziell solide aufgestellt sei und nur Verträge mit akzeptablen Risikoprofilen unterzeichnen werde, die einen "positiven finanziellen Beitrag" leisten würden.Plug Power habe mit den Zahlen zum dritten Quartal für ein Beben im Wasserstoff-Sektor gesorgt. Anleger sollten die Titel im H2-Bereich jedoch differenziert betrachten, da sich die Probleme der Amerikaner nicht in Gänze auf andere Firmen übertragen lassen würden. Anleger sollten die Finger von Plug Power lassen und die Aktie von Nel zunächst auf der Watchlist behalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: