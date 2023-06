(Mit Material von dpa-AFX)



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutschland und Kolumbien möchten künftig bei der Produktion von grünem Wasserstoff eng zusammenarbeiten und eine Klima- und Energiepartnerschaft eingehen. "Wir werden den überwiegenden Teil der gigantischen Energiemenge, die wir gasförmig brauchen, importieren müssen", so Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro.Dafür brauche Deutschland große Partner in der Welt. "Kolumbien soll einer dieser Partner sein."Grüner Wasserstoff werde durch die Elektrolyse von Wasser mit aus erneuerbaren Energien erzeugtem Strom hergestellt und sei somit CO2-frei. Petro habe betont, Südamerika habe hierfür ein enormes Potenzial. "Und eines der Länder, die die meisten Kapazitäten in Südamerika haben, ist Kolumbien." Man wolle dieses Vorhaben gemeinsam in Angriff nehmen. Scholz und Petro hätten mitgeteilt, dass dazu eine Arbeitsgruppe beider Energieministerien eingesetzt werde.Der kolumbianische Präsident habe dem Kanzler für die langjährige Unterstützung Deutschlands beim Friedensprozess in seinem Land gedankt. Die Zahl der Tötungsdelikte in Kolumbien sei zwar erheblich gesunken, habe Petro gesagt. Aber es sei noch ein Weg zurückzulegen. "Es geht darum, eine Ära der Gewalt zu verlassen und zu einer Ära des Friedens überzugehen. Dafür brauchen wir den Willen und auch Unterstützung."Kolumbien habe gute Voraussetzungen, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Wichtig für die Herstellung des Energieträgers seien die Elektrolyseure. Unter anderem würden Nel und Plug Power solche Geräte fertigen. Die beiden Unternehmen könnten unter Umständen perspektivisch von der Zusammenarbeit der beiden Länder profitieren.Kolumbien könnte langfristig zu einem der wichtigsten südamerikanischen Wasserstoff-Exporteure avancieren. Unternehmen wie Plug Power oder Nel könnten helfen, die notwendige Infrastruktur mit aufzubauen.Risikobewusste Anleger mit Weitblick können sich ein paar Stücke des Elektrolyse-Spezialisten Nel ins Depot legen (Stopp: 1,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär" (Analyse vom 19.06.2023)