Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (24.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Dopeke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Vor der Zahlenvorlage am kommenden Dienstag (28. Februar) habe die Credit Suisse das Papier des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Analyst Christopher Leonard rate weiter von einem Kauf der Nel-Aktie ab und senke sein Kursziel um 0,70 NOK (Norwegische Kronen) auf 10 NOK (umgerechnet 0,92 Euro). Sein Votum laute weiter "underperform".Wie Dow Jones Newswire zitiere, würde der derzeitige Aktienkurs von Nel voraussetzen, dass das Unternehmen 21,5% des Elektrolyseur-Marktes bis 2050 beherrsche, was gemäß der Credit Suisse unerreichbar sei. Der Analyst sehe demnach das Risiko, dass Verträge nicht eingehalten werden könnten, da Nel bereits Probleme bei der Auftragsabwicklung bekannt gegeben habe. Die Credit Suisse schätze, dass zwei Kunden rund die Hälfte des Auftragsbestands ausmachen würden, was die Umsatzrisiken erhöhen würde. Das neue Kursziel reflektiere die geringere Rentabilität des Wasserstoffkonzerns in der Fueling-Sparte, so Leonard. Er habe seine Prognose für die EBITDA-Marge im Jahr 2030 von 16 auf 9% gesenkt.Dass die Nel-Aktie hoch bewertet sei, stehe außer Frage. Technologisch habe das Unternehmen aber das Zeug dazu, sich langfristig nennenswerte Marktanteile im dynamisch wachsenden Elektrolyseur-Markt zu sichern. Anleger sollten jedoch immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten. Stopp bei 1,15 Euro beachten, rät Michel Dopeke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2023)