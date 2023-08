Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,9912 EUR -1,62% (21.08.2023, 17:27)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,56 NOK +0,35% (18.08.2023, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.08.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem sich die Aktie von Nel am Freitag in der Euro-Notierung noch etwas von ihrem kurz zuvor markierten Jahrestief bei 0,98 Euro habe absetzen könnne, würden zu Wochenbeginn nun erneut die roten Vorzeichen dominieren. Der Kampf um die 1-Euro-Marke setze sich damit fort, investierte Anleger müssten aber noch eine weitere Chartmarke im Blick behalten.Am Freitag sei die Nel-Aktie letztlich bei 1,02 Euro aus dem Frankfurter Handel gegangen, doch am Montagmorgen sei sie erneut unter die psychologisch wichtige Marke von einem Euro abgetaucht. Dass Analystin Deepa Venkateswaran von Bernstein Research ihr "outperform"-Rating für die Aktie unlängst bestätigt habe und mit dem unveränderten Kursziel von 17 NOK (umgerechnet rund 1,47 Euro) fast 50 Prozent Luft nach oben signalisiere, könne daran zunächst nichts ändern.Die Aktie nehme stattdessen nun erneut das Jahrestief aus der Vorwoche bei 11,20 NOK beziehungsweise 0,98 Euro ins Visier. Knapp unterhalb davon - nämlich bei 0,95 Euro - liegt außerdem der Stoppkurs der laufenden AKTIONÄR-Empfehlung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: