Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,223 EUR -0,33% (28.07.2023, 14:00)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,605 NOK -1,73% (28.07.2023, 13:46)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Zahlen des norwegischen Unternehmens zum zweiten Quartal 2023 habe der Markt positiv aufgenommen. Unter den Analysten würden sich indes weiter die Geister scheiden, einigen Verkaufsempfehlungen stünden vielen Kaufempfehlungen gegenüber. Zu den bullishen Stimmen gehöre u.a. die Privatbank Berenberg, die Potenzial bis 19 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 1,70 Euro) sehe.Das Elektrolyseurgeschäft sei nach wie vor der Wachstumsmotor, auch wenn die Analysten feststellen würden, dass der Auftragseingang insgesamt auf dem niedrigsten Stand seit Q2 2022 liege und sich ungefähr 50/50 auf Elektrolyseure und Betankung aufteile, heiße in der Studie. "Der Auftragsbestand kletterte auf ein Rekordniveau, auch wenn das Wachstum von knapp 2% im Quartalsvergleich das langsamste seit Ende 2021 ist", würden Analyst James Carmichael und sein Team anmerken. "Insgesamt sind wir nicht beunruhigt über das langsamere Wachstum von Aufträgen und Auftragsbestand - das Unternehmen hat mehrfach darauf hingewiesen, dass der Auftragsfluss angesichts der längeren Zeiträume, in denen es sich auf größere Aufträge konzentriert, wahrscheinlich unregelmäßig sein wird."Laut Berenberg sei das Umsatzwachstum (Nel habe im zweiten Quartal bei den Erlösen um knapp 160% zugelegt) "ermutigend", aber es werde wichtig sein, den Auftragsbestand von Altverträgen auf neuere, profitable Projekte umzustellen, um dem Markt das Vertrauen zu geben, dass es einen vernünftigen Zeitrahmen bis zum Erreichen der Gewinnschwelle gebe, so die Analysten.Das Bewertungsmodell von Berenberg zeige, dass Nel kein Schnäppchen sei. An der Börse werde aber bekanntlich die Zukunft gehandelt und für diese seien die Norweger v.a. im Bereich der Elektrolyse sehr gut aufgestellt. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch gestimmt. Anleger sollten allerdings immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: