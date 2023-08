Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,048 EUR -1,36% (15.08.2023, 12:09)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,995 NOK -0,83% (15.08.2023, 11:52)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Märkte in Europa würden sich am heutigen Dienstag schwach zeigen. Schlechte Nachrichten aus China würden auf die Stimmung der Anleger drücken. Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion seien im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Für die Nel-Aktie werde es auch immer kritischer, die Bullen müssten jetzt liefern.Die Nel-Aktie kämpfe weiterhin mit der 12-NOK-Marke. Etwas tiefer, bei 11,66 NOK (Norwegische Kronen), befinde sich zudem eine technische Unterstützung. Die Bullen müssten bald eine Erholung einleiten, sonst drohe ein Rücksetzer unter diese Marken. Sollte die Schwäche anhalten, werde ein Verkaufssignal ausgelöst und es drohe ein schnelle Bewegung in Richtung der psychologisch wichtigen 10-NOK-Marke.Noch hätten es allerdings die Bullen in der Hand, denn auch das Volumen-Profil sei auf dem aktuellen Level stark ausgeprägt, was weiteren Halt biete. Als ersten wichtigen Schritt müsse die Aktie über den kurzfristigen GD21 bei aktuell 13,11 NOK steigen. Im Anschluss stehe der Test der wichtigen 200-Tage-Linie bei 14,35 NOK an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: