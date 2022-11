Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3365 EUR +0,87% (15.11.2022, 13:27)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,795 NOK -0,33% (15.11.2022, 13:15)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die freundliche Stimmung setze sich zum Wochenstart fort und auch die Nel-Aktie habe in den vergangenen Tagen weiter zulegen können. Damit habe der Titel in nur einem Monat mehr als 40 Prozent zugelegt. Nun hätten die Bullen ein weiteres starkes Signal ausgelöst. Anleger sollten jetzt auf diese Marken achten.Für viele Wasserstoff-Aktien sei es bisher kein gutes Börsenjahr gewesen. Auch die Nel-Aktie habe zeitweise um bis zu 35% tiefer als zum Jahresbeginn 2022 notiert. Mittlerweile belaufe das Minus nur noch auf 9,5%. Die Bullen hätten in den vergangenen vier Wochen einen starken Rebound vollzogen, der vom Jahrestief bei 9,83 NOK (Norwegischen Kronen) aus gestartet sei.Inzwischen sei auch der GD50 sowie der GD100 geknackt worden. Auch der hartnäckige Widerstand bei der 13-NOK-Marke sei am vergangenen Freitag durchbrochen worden. Am gestrigen Montag sei es nun soweit gewesen - auch die wichtige 200-Tage-Linie bei 13,85 NOK hätten die Bullen angelaufen. Damit hätten die Käufer nun die Oberhand und hätten ein frisches Kaufsignal ausgelöst.Nach der langen Durststrecke würden sich immer mehr Käufer aus der Deckung wagen und bei H2-Titeln wie Nel zuschlagen. Dennoch sollte Anleger bewusst sein, dass die Bewertungen weiterhin sehr sportlich und die Papiere damit anfällig für hohe Schwankungen seien. Daher sollten hier nur risikofreudige und erfahrene Anleger einen Fuß in die Tür stellen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: