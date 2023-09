Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,9148 EUR +2,42% (11.09.2023, 12:49)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

10,425 NOK +1,61% (11.09.2023, 12:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX dürfte zu Wochenbeginn auf der Stelle treten und bleibe damit auf Richtungssuche. In der Vorwoche habe er insgesamt etwas nachgegeben, sich aber von seinem Wochentief von 15.577 Punkten auch wieder deutlich abgesetzt. Bei Nel-Aktie sehe es noch düsterer aus und die Bullen müssten jetzt liefern.Ende August habe Nel noch mit einer guten Nachricht punkten können, denn die Elektrolyseure von Nel könnten in den verschiedensten Branchen zum Einsatz kommen und seien damit eine Schlüsselkomponente, um die sektorübergreifende Dekarbonisierung nachhaltig voranzutreiben. Das untermauere die erfolgreiche Inbetriebnahme einer Wasserstoffanlage in der nordischen Stahl-Industrie.Trotz der weiteren Erfolge im operativen Geschäft habe die Aktie es in diesem Jahr nicht geschafft, sich nachhaltig zu stabilisieren. Im Februar hätten die Bullen nach einer starken Erholung zuvor versucht noch den Wiederstand am Mehrjahreshoch bei der 19-NOK-Marke zu knacken. Der Test sei nicht erfolgreich verlaufen und die Bären hätten wieder das Ruder übernommen.Im Anschluss sei der Titel über die Monate bis heute immer weiter abgesackt. Inzwischen kämpfe der Titel mit der psychologisch sehr wichtigen 10-NOK-Marke. Damit habe die Aktie seit Februar 45 Prozent an Wert verloren.Sollte der Kurs allerdings mit starken Momentum unter die Unterstützungszone fallen, drohe ein starkes Verkaufssignal. Der nächste technische Support befinde sich dann erst wieder bei der 9-NOK-Marke.Die Nel-Aktie mache aktuell weiterhin keinen guten Eindruck und der Titel stecke im Abwärtstrend fest. Inzwischen würden die Bullen um die wichtige 10-NOK-Marke kämpfen. Hier könne ein Rebound gelingen, denn der Chart sei reif für eine Gegenbewegung. Ob es tatsächlich dazu komme, bleibe abzuwarten.Anleger warten an der Seitenlinie, bis sich die Lage nachhaltig entspannt hat, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)