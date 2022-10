Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,016 EUR -2,78% (12.10.2022, 20:39)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

10,325 NOK -4,27% (12.10.2022, 16:30)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Sie falle und falle: Seit zweieinhalb Monaten gehe es abwärts für die Nel-Aktie. Zuletzt sei der Kurs sechs Tage in Folge gefallen. Heute habe Nel an der Börse in Oslo vier Prozent im Minus geschlossen. Eine aktuelle Einschätzung von Goldman Sachs dürfte Investoren des Wasserstoff-Unternehmens auch nur bedingt gefallen.Goldman Sachs spreche eine Kaufempfehlung für Nel aus. Das Kursziel (17 Kronen) impliziere fast 70 Prozent Aufwärtspotenzial. Allerdings habe das Ziel zuvor bei 20 Kronen gelegen, sei also vor den Quartalszahlen, die am 20. Oktober erwartet würden, gesenkt worden.Analystin Zoe Clarke habe in einer heute vorgelegten Studie ihre Schätzungen für die Jahre 2022 bis 2024 angepasst. Sie habe auf kurzfristig geringere Umsätze im Geschäftsbereich Hydrogen Fueling sowie darauf verwiesen, dass die Elektrolyse-Sparte wohl länger als bislang erwartet brauchen werde, um umsatzmäßig zu wachsen.mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link