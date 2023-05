unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2285 EUR -2,81% (09.05.2023, 22:02)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,115 NOK -2,96% (09.05.2023, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens sei am Dienstag um rd. 3% eingebrochen. Neben einem schwachen Gesamtmarkt dürften v.a. die schwachen Quartalszahlen des US-Branchenkollegen Plug Power belastet haben. Aus technischer Sicht gehe der Blick nun vorerst wieder nach unten.Nach dem Kurssprung um fast 17% infolge der Q1-Zahlen habe es die Plug Power-Aktie nicht geschafft, den GD50 bei 14,21 NOK (Norwegische Kronen) und den GD200 bei 14,47 NOK nachhaltig zu überwinden. Stattdessen habe das Chartbild ein Doppeltop gebildet, weshalb zumindest ein Rücksetzer wahrscheinlich sei. Das käme jedoch angesichts der vorangegangen Kursstärke nicht überraschend. Typischerweise falle die Nel-Aktie in den Bereich zwischen dem 50%- und dem 61,8%-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung bei 13,30 bzw. 12,98 NOK, bevor die nächste Aufwärtsbewegung folge. Dieses Szenario werde egalisiert, sobald die Nel-Aktie über das Mai-Hoch bei 14,64 NOK ausbreche. Dann sollte es ohne Umwege weiter nach oben gehen.Die Nel-Aktie habe wahrscheinlich eine Zwischenkorrektur eingeleitet und könnte noch einmal auf 13,30 NOK fallen. Spekulativ orientierte Anleger könnten auf diesem Niveau oder bei einem Ausbruch über 14,65 NOK kaufen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)