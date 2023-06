Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,0435 EUR +3,47% (28.06.2023, 21:59)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,155 NOK +3,18% (28.06.2023, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel-Anleger könnten aufatmen - etwas zumindest. Der Aktienkurs des Wasserstoff-Spezialisten habe sich am Mittwoch stabilisiert - der Titel sei in der Heimatbörse in Oslo mit einem Plus von 3,2 Prozent auf 12,15 Norwegische Kronen (NOK) aus dem Handel gegangen. Ein Grund: Eine positive Analystenstudie von Bernstein.Analystin Deepa Venkateswaran habe ihr Outperformer-Rating bestätigt - obwohl Unternehmen und Aktie zuletzt mit viel Gegenwind zu kämpfen gehabt hätten. Auch bleibe sie bei ihrem Kursziel von 17 NOK, was 40 Prozent Potenzial bedeute. Damit bleibe Venkateswaran einer der größten Nel-Bullen.Insgesamt sähen die Analysten im Schnitt Luft bis 15 NOK - das seien 24 Prozent Potenzial. Zwölf Experten würden Nel derzeit mit "kaufen" einstufen, sieben würden "Halten" sagen, elf würden zum Verkauf raten.Wer dabei ist, beachtet den Stoppkurs des "Aktionär" bei einem Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link