Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5745 EUR -2,02% (20.07.2022, 14:18)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,92 NOK -3,89% (20.07.2022, 14:05)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dieser Handelswoche sei wieder ordentlich Bewegung in der Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens. Schließlich habe die Gesellschaft zu Wochenbeginn einen Großauftrag vermelden können. Die Analysten von Berenberg würden trotz des Kurssprungs immer noch Upside-Potenzial für den Wasserstoff-Wert sehen.James Carmichael rate unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 20 Norwegische Kronen (1,97 Euro). Das gehe aus einer Studie vom Dienstag hervor. Nel habe seinen ersten Großauftrag für Elektrolyseure für ein 200-Mewagatt-Projekt in den USA bekannt gegeben, heiße es darin. Dieser Auftrag sei zehnmal so groß wie sein bisher größter Auftrag und sei unserer Ansicht nach ein weiterer Beweis für die Dynamik im Wasserstoffbereich, so Carmichael.Der Auftrag im Gegenwert von rund 45 Millionen Euro decke nur den Elektrolyseur-Stack ab. Berenberg gehe davon aus, dass der Stack etwa ein Drittel der gesamten Systemkosten ausmache, verweise allerdings auch auf die Variierung von Projekt zu Projekt. Der Auftrag stütze 15 Prozent der erwarteten Umsätze für das Jahr 2023."Der Aktionär" bleibt für den Wasserstoff-Wert dennoch langfristig optimistisch gestimmt und teilt die positive Einschätzung von Berenberg. Nur für mutige Anleger geeignet, so Michel Doepke. (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link