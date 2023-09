Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,901 EUR -3,12% (07.09.2023, 16:45)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

10,42 NOK -3,52% (07.09.2023, 16:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (07.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das Jahr 2023 habe die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel bislang sicherlich die ein oder anderen Nerven gekostet. Am Mittwoch sei sie nun erstmals in diesem Jahr unter die Marke von 11 Dänischen Kronen gefallen und drohe jetzt weiter abzustürzen. Doch eine letzte Bastion der Bullen gebe es noch.Rund ein Viertel ihres Börsenwerts habe die Nel-Aktie seit Jahresbeginn eingebüßt. Am Donnerstag habe sie sogar ein neues Jahrestief bei 10,23 Kronen markiert und damit ein Verkaufssignal erzeugt. Der Blick dürfte also zunächst weiter nach unten gehen.Allerdings sei der nächste starke Unterstützungsbereich nicht mehr allzu weit entfernt. Dieser erstrecke sich von der psychologisch wichtigen 10-Kronen-Marke bis zum Jahrestief 2022 bei 9,82 Kronen.Aus technischer Sicht sehe es übel für die Nel-Aktie aus. Falle sie unter die Marke von 9,82 Kronen, seien sogar Kurse unter acht Kronen möglich."Der Aktionär" rät derzeit nicht zum Kauf, nachdem die Aktie am gestrigen Mittwoch unter den Stoppkurs gefallen ist. Die Aktie bleibt aber auf der Watchlist, so Michael Diertl. (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link