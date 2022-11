Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4495 EUR -0,21% (28.11.2022, 10:56)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,985 NOK +0,88% (28.11.2022, 10:56)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (28.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Wasserstoffspezialisten Nel habe sich zuletzt stark erholt. Ganze 44 Prozent habe sie seit Mitte Oktober zulegen können. Der jüngste Rücksetzer habe den bisherigen Aufwärtstrend nun jäh unterbrochen, die Rally könnte damit erneut beendet sein. "Der Aktionär" erkläre, was für Anleger wichtig sei.Nach dem Zwischenhoch bei 15,35 Norwegischen Kronen (NOK) habe die Nel-Aktie wieder Federn lassen müssen. Charttechnisch würden nun zwei Unterstützungen eine bedeutende Rolle spielen. Zunächst müsse die 200-Tage-Linie bei 13,93 NOK den Kurs halten. Gelinge dies nicht, biete die knapp darunter verlaufende 100-Tage-Linie bei 13,78 NOK eine weitere Auffangmarke.Anleger sollten sich jedoch nicht nur auf das Chartbild versteifen. Denn das langfristige Potenzial des Wasserstoffsektors sei weiterhin riesig: So seien beispielsweise die Analysten der Bank of America der Meinung, dass grüner Wasserstoff bis 2050 ein Marktvolumen von mehr als elf Billionen Dollar aufweisen könnte. Goldman Sachs sehe den Wasserstoff-Sektor bis 2030 sogar auf einen 12-Billionen-Dollar-Markt anwachsen.Von den 28 von Bloomberg befragten Analysten würden acht die Aktie zum Kauf empfehlen, zehn würden die Einstufung "hold" vertreten und zehn würden sie verkaufen. Am bullishten seien hier Berenberg-Analyst James Carmichael sowie Jefferies-Analyst Skye Landon. Im Zuge ihrer Kaufempfehlungen würden beide der Aktie, bei einem Kursziel von 19 NOK, ein Aufwärtspotenzial von knapp 27 Prozent einräumen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: