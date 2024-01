Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit mehreren Handelswochen befinde sich die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Experten auf Talfahrt. Mehrere Analysten hätten daraufhin ihre Kursziele für das Papier zusammengestrichen. Mit JP Morgan geselle sich nun eine weitere Bank hinzu, die fortan weniger Potenzial für den skandinavischen Wert sehe.Die amerikanische Bank kappe den Zielkurs von 11,40 auf nur noch 6,40 Norwegische Kronen (NOK; umgerechnet 0,56 Euro), die Einstufung laute unverändert "neutral". Die Stimmung der Anleger sei im europäischen Wasserstoffbereich zuletzt ausgesprochen negativ gewesen, meine JP Morgan-Analyst, Patrick Jones.Obwohl es erste Anzeichen einer verbesserten operativen Dynamik gegeben habe, sei die Auftragsdynamik in der gesamten Branche weitgehend zum Stillstand gekommen, heiße es in der Studie. Auf operativen Fortschritten werde wohl weiter der Fokus liegen. Nach einer Überarbeitung seiner Erwartungen habe der Experte weiter seine Präferenz für ITM Power geäußert. Hierbei handele es sich um einen Nel-Wettbewerber aus Großbritannien.Von den 31 bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten, die sich regelmäßig mit der Aktie von Nel beschäftigen würden, würden nur acht zum Kauf raten. 13 weitere Experten nähmen aktuell eine neutrale Haltung ein beziehungsweise vergeben das Votum "hold". Dem wiederum stünden zehn Verkaufsempfehlungen gegenüber.Trotz des vor kurzem gemeldeten Auftrags von Samsung C&T mangele es bei den Norwegern an einer nachhaltigen Auftragsdynamik. Hinzu komme, dass der amerikanische Wettbewerber Plug Power finanziell in Schieflage geraten sei, was negative Abstrahleffekte auf die Wasserstoff-Branche habe.Die Nel-Aktie wurde vor einigen Tagen bei 0,53 Euro ausgestoppt, so Michel Doepke in einer aktuellen Aktienanalyse. Watchlist! (Analyse vom 23.01.2024)