Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bund und Länder hätten nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei ihren Beratungen am Donnerstag den Aufbau eines Wasserstoff-Netzes in Deutschland vereinbart. Noch in diesem Jahr sollten "die notwendigen Entscheidungen" dafür getroffen werden, habe Scholz am Abend nach den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten der Länder gesagt."Das ist ein großes wirtschaftliches Projekt." Es gehe darum, jetzt das "Kernnetz" zustande zu bringen, "damit Unternehmen Entscheidungen treffen können, dass sie auf Wasserstoff setzen, weil sie wissen, sie werden ihn haben, wenn sie ihn brauchen (...)".Vereinbart worden sei Scholz zufolge auch ein "gemeinsamer Monitoringprozess" für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Es müsse gelingen, dies mit größerer Geschwindigkeit als heute voranzutreiben. Scholz habe etwa von mehr Genehmigungen gesprochen.Enorm wichtig für die Produktion von grünem Wasserstoff seien Elektrolyseure. Unter anderem würden Nel aus Norwegen und Plug Power aus den USA solche Geräte fertigen. Auch Hexagon Purus könnte als europäischer Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen vom Aufbau des Wasserstoff-Netzes in Deutschland profitieren. Schließlich müsse der Energieträger auch transportiert und gespeichert werden. Hier biete das Unternehmen ein breites Produktportfolio an - vom Tank bis hin zu kompletten Betankungslösungen.Risikobewusste Anleger mit Weitblick können sich ein paar Stücke des Elektrolyse-Spezialisten Nel und des Wasserstoff-Hochdruckbehälter-Herstellers Hexagon Purus ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Plug Power sei wieder ein Blick für Trader wert. (Analyse vom 16.06.2023)Mit Material von dpa-AFX