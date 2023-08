Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



1,159 EUR -3,66% (02.08.2023, 17:55)



12,915 NOK -4,58% (02.08.2023, 16:28)



NO0010081235



A0B733



D7G



NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Nel vor zwei Wochen mit starken Quartalszahlen auf sich aufmerksam zu machen gewusst habe, sei die Aktie gefragt gewesen und habe sich angeschickt, endlich nach oben auszubrechen. Dieser Ausbruchsversuch könnte mit den Verlusten heute ein jähes Ende nehmen.Dass auf dem Weg zu einer emissionsfreien Industrie und Energiewirtschaft kein Weg an Wasserstoff vorbeiführen werde, sei unbestritten. Welcher der jetzt schon am Markt agierenden Hoffnungsträger das Rennen machen werde, sei dagegen offen. Hoch gehandelt werde nach äußerst positiv aufgenommenen Quartalszahlen Nel. Für die in einer äußerst zäh verlaufenden Bodenbildung steckende Aktie gelte das allerdings nur bedingt, hier drohe die nach den Zahlen konstruktive Ausgangslage vergeben zu werden.Für einen mittelfristigen Befreiungsschlag führe an einem Ausbruch über 14 Norwegische Kronen (NOK) kein Weg vorbei. Ein solcher sei seit Juni immer wieder versucht worden, sei aber am hartnäckigen Widerstand der Verkäufer gescheitert.Nach einem zeitweise bedrohlichen Abverkauf Ende Juni habe sich das Papier rasch berappeln und nach einem erfolgreich abgeschlossenen Doppelboden mustergültig in einer W-Formation in Richtung Horizontalwiderstand zurückkehren können. Hier aber hänge Nel seit Wochen fest. Einerseits würden die nach den Quartalszahlen fallenden Handelsumsätze ein rückläufiges Kaufinteresse anzeigen, andererseits hätten die Trendstärkeindikatoren RSI und MACD nicht für den nötigen Schwung sorgen können - auch die würden fest hängen.Damit wäre nicht nur der letzte Ausbruchsversuch, sondern auch der aktuelle Aufwärtstrend Geschichte. Es müsste mit weiteren Abgaben bis in den Bereich von 12 Kronen gerechnet werden.Der schwache Gesamtmarkt setze Nel als spekulativen Wert heute besonders stark unter Druck. Die Verluste von aktuell mehr als 4 Prozent kämen dabei zur Unzeit, denn nicht nur drohe der jüngste Ausbruchsversuch zu scheitern, es stehe auch eine Trendwende im Raum. Ohne Reversal spätestens bis zum Wochenende müssen sich Anleger auf weitere Verluste einstellen - ungeachtet der aussichtsreichen Zukunft der Wasserstoffbranche, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 02.08.2023)