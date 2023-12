Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6524 EUR +0,28% (18.12.2023, 11:08)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,494 NOK 0,00% (18.12.2023, 10:54)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (18.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Auf Jahressicht habe die Nel-Aktie etwa 55 Prozent an Wert verloren. Vor allem das allgemeine Marktumfeld mit hohen Zinsen und Anleiherenditen, aber auch die zuletzt ausgebliebenen größeren Aufträge hätten auf die Stimmung gedrückt. Auch unter den Analysten sei die Skepsis in den vergangenen Handelsmonaten gewachsen.Ende März habe sich das durchschnittliche Kursziel der bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten, die sich regelmäßig mit dem Papier der Norweger befassen würden, auf 15,64 Norwegische Kronen (1,37 Euro) belaufen. Etwa ein Dreivierteljahr später liege der durchschnittliche Zielkurs mit 9,21 Kronen (0,81 Euro) deutlich darunter.Kein Wunder, dass sich die Anzahl der Kaufempfehlung von zwölf Ende März auf derzeit nur noch acht um ein Drittel verringert habe, was die zunehmende Skepsis der Analysten unterstreiche.Aus charttechnischer Sicht arbeite die Nel-Aktie weiter an einer Bodenbildung. Erst mit einer nachhaltigen Entspannung an der Zinsfront und positiven Signalen von der Auftragsseite könnte eine Trendwende eingeleitet werden. Zuletzt habe Nel allerdings die Stornierung eines großen Elektrolyseur-Auftrags hinnehmen müssen.Wer investiert ist, setzt auf ein Comeback des spekulativen Wasserstoff-Titel und sichert die Position mit einem Stopp bei 0,53 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link