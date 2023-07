Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das skandinavische Wasserstoff-Unternehmen habe am Dienstag mit den Zahlen zum zweiten Quartal überzeugen können. Das untermauere der darauffolgende Kurssprung von knapp elf Prozent auf 13,94 Norwegische Kronen (1,23 Euro) an der Heimatbörse in Oslo. Die Analysten würden indes weiter Luft nach oben für den norwegischen Titel sehen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Nel auf "buy" mit einem Kursziel von 20 Norwegische Kronen belassen (1,77 Euro). Der Umsatz des Wasserstoff-Spezialisten habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so Analyst Michele della Vigna am Dienstag. Es sei wahrscheinlich, dass sich die Auftragsbestände im dritten Quartal beschleunigten.Auch das US-Analysehaus Bernstein Research bleibe bei Nel auf der Käuferseite. Analystin Deepa Venkateswaran stufe die Wasserstoff-Aktie weiter mit "outperform" und einem Zielkurs von 17 Norwegische Kronen (1,50 Euro) ein. Sie habe das zweite Quartal in einer am Dienstag vorliegenden Studie als unspektakulär mit Blick auf die Auftragseingänge bezeichnet. Das Management des Wasserstoff-Spezialisten sei aber hoffnungsvoll für künftig höhere Auftragseingänge und eine verbesserte Profitabilität.Am Dienstag habe Nel mit einem Umsatzschub von 159 Prozent und starken Zuwächsen bei Auftragsbestand und -eingang brilliert. Knackpunkt bleibe die Profitabilität - und hier müsse Nel in den kommenden Quartalen klare Verbesserungen aufzeigen. Mit größeren Aufträgen und der Fertigung im automatisierten Werk in Skandinavien solle dies gelingen.Langfristig bleibt "Der Aktionär" optimistisch gestimmt, kurzfristig könnte der Wasserstoff-Wert in den Konsolidierungsmodus schalten. Anleger sollten nie den spekulativen Investmentcharakter aus den Augen verlieren, so Michel Doepke. (Analyse vom 19.07.2023)Mit Material von dpa-AFX