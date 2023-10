Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7162 EUR -1,40% (11.10.2023, 16:32)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,178 NOK +0,27% (11.10.2023, 16:17)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Großaufträge bei Nel? Fehlanzeige. Seit dem letzten Quartalsbericht mangle es bei Nel an positiven Newsflow. In einem Interview mit der "Renewable Hydrogen Coalition", erkläre CEO Håkon Volldal, der als stellvertretender Vorsitzender der Allianz agiere, ob Europa auf Kurs sei, seine ambitionierten Wasserstoff-Ziele zu erfüllen.Europa wolle bis 2030 insgesamt zehn Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff produzieren. Hierfür sollten bereits 2025 etwa 25 Gigawatt an Leistung installiert sein. "Mehr Projekte bis zur endgültigen Investitionsentscheidung (FID) zu bringen, wird die Nachfrage nach mehr Produktionskapazitäten steigern und die finanziellen Bedingungen für die Hersteller verbessern, um die notwendigen Investitionen zu tätigen", so Volldal. "Wir müssen Projekte über die Ziellinie bringen. Wir müssen die Bürokratie abbauen, die Verfahren beschleunigen und den Herstellern von erneuerbarem Wasserstoff den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern", so der Manager."Derzeit kommt die Branche nicht so schnell voran, wie wir es uns wünschen würden, aber es gibt Grund zum Optimismus, wenn man sich einige der Projekte ansieht, die in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt wurden", gebe Volldal zu. "Wir wissen, dass die EU ehrgeizige Nachfrageziele festlegt, aber die Ziele müssen durch Maßnahmen und Anreize ergänzt werden, die es den Projektentwicklern leicht machen, eine Investitionsentscheidung zu treffen. Dann können die Hersteller von Elektrolyseuren damit beginnen, ihre Produktion hochzufahren."CEO Volldal strotze im Interview nicht gerade vor Optimismus. Ohnehin bedürfe es für eine nachhaltige charttechnische Trendwende neben größeren Aufträgen auch positive Impulse vom Zinsumfeld und dem Gesamtmarkt.Anleger agieren bei der Nel-Aktie vorerst weiter mit Vorsicht und bleiben an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link