Nel-Aktie:

11,865 NOK -0,08% (07.10.2022, 13:11)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie: A0B733

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (07.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe mit seinen Q2-Zahlen gründlich enttäuscht. Nel habe hohe Verluste geschrieben und sei beim Umsatz ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Am 20. Oktober werde es wieder spannend, dann präsentiere Nel die Zahlen für das dritte Quartal.Die Erwartungen an das Zahlenwerk von Nel sollten Anleger besser zurückschrauben. Wichtiger sei, dass das Unternehmen endlich weitere größere Aufträge einfahre. Das Chartbild der Nel-Aktie bleibe aktuell weiter angeschlagen. Anleger sollten unbedingt den Stoppkurs bei 1,10 Euro beachten, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2022)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,1285 EUR -2,59% (07.10.2022, 13:26)