Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8508 EUR +1,65% (22.09.2023, 12:16)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

9,708 NOK -2,10% (22.09.2023, 12:06)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (22.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am letzten Handelstag der Woche zeige sich ein gemischtes Bild an der Börse. Nach den US-Leitzinssignalen vom Mittwoch müssten sich die Anleger auf ein noch länger hohes Zinsniveau zur Inflationsbekämpfung einstellen. Gerade für kapitalintensive Firmen wie die Nel sei das kein gutes Umfeld. Die Aktie stehe weiter massiv unter Druck.Die wohl noch länger hohen US-Leitzinsen würden weiter wie ein Mühlstein auf den New Yorker Aktienkursen lasten. Bei gleichzeitig steigenden Anleiherenditen würden sie ihre Risiken im Aktienportfolio zurückschrauben. Die Rendite auf US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit habe mit rund 4,5 Prozent das höchste Niveau seit 2007 erreicht.Nel wachse zwar weiter und kann auch kontinuierlich neue Auftrage an Land ziehen, aber das reiche den Anlegern nicht, um die weiterhin sportliche Bewertung aufrechtzuerhalten. Dennoch bleibe Wasserstoff ein interessanter Baustein für die zukünftige Energiegewinnung und Speicherung. Bis dahin, sei es allerdings noch ein längerer Weg.Die Nel-Aktie müsse weitere Rückschläge verkraften. In dieser Woche sei nun das passiert, was die Anleger nicht würden sehen wollen - der Kurs sei unter die psychologisch wichtige 10-NOK-Marke gefallen. Auch das Vorjahrestief und der damit verbundene technische Support bei 9,83 NOK sei durch den Abverkauf unterschritten worden.Die Nel-Aktie sei schwer angeschlagen und der Abwärtstrend setze sich nach dem Unterschreiten der wichtigen 10-NOK-Marke weiter fort. Etwas Hoffnung mache der RSI-Indikator, der mit einem Wert von 25 eine starke Übertreibung nach unten signalisiere und der Titel damit überverkauft sei.Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, bis sich ein nachhaltiger Boden ausgebildet hat, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2023)