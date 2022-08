Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5825 EUR -0,81% (17.08.2022, 15:23)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,68 NOK -1,07% (17.08.2022, 15:10)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel habe sich von allen Aktien am amerikanischen Start-up Nikola getrennt. Das gehe aus einer Stimmrechtsmitteilung an die Osloer Börse hervor. Darüber hinaus habe sich das Grundkapital des Unternehmens aufgrund von Optionen erhöht, die die eigenen Mitarbeiter vor Kurzem ausgeübt hätten.Doch zunächst zu Nikola: Nel habe gut 1,1 Millionen Aktien am Start-up veräußert. Den Norwegern würden somit 7,5 Millionen Dollar zufließen. Vor dem Börsengang von Nikola via SPAC hätten die Skandinavier fünf Millionen Dollar in Nikola gesteckt.Darüber hinaus habe Nel gut 4,4 Millionen eigene Papiere ausgegeben, um die Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des konzernweiten Aktienoptionsprogramm zu erfüllen. Demnach hätten sich 136 Mitarbeiter beteiligt, die ihre Optionen zum Kurs von 7,80 Norwegische Kronen (0,79 Euro) ausgeübt hätten.Die norwegische Aktie bleibt langfristig aussichtsreich, aber auch ganz klar spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link