Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,385 EUR +2,40% (09.09.2022, 14:39)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,835 NOK +1,28% (09.09.2022, 14:33)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel könne am letzten Tag der Handelswoche nach anfänglichen Verlusten wieder zulegen. An der Heimatbörse in Oslo gehe es zur Stunde um rund ein Prozent nach oben. Damit trotze der Titel einem negativen Analystenkommentar samt Downgrade und Kurszielreduzierung.Die Credit Suisse habe Nel von "neutral" auf "underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 10,00 Norwegische Kronen (umgerechnet 1,00 Euro) gesenkt. Analyst Christopher Leonard habe seinen Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der zur Halbjahresbilanz angekündigten neuen Strategie begründet. Er sehe deutliche Risiken für die Aktie des auf die Wasserstoffbranche ausgerichteten Unternehmens, da sich die Reduzierung der Konsensschätzungen nun wohl fortsetzen dürften.Zudem sei zu viel Hoffnung im Aktienkurs eingepreist. Darüber hinaus habe der frühere Vorstandschef Jon Lokke, der aktuelles Verwaltungsratsmitglied sei, in diesem Jahr bis zu 73 Prozent seiner Anteile verkauft."Der Aktionär" bleibt für den Wasserstoff-Titel langfristig optimistisch gestimmt. Nur für spekulativ ausgerichtete Anleger, so Michel Doepke. (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link