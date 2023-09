Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,802 EUR -7,15% (25.09.2023, 14:52)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

9,21 NOK -7,40% (25.09.2023, 14:39)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt habe am Montag nach einem verhaltenen Handelsstart an seine Verluste aus der Vorwoche angeknüpft. Der Leitindex DAX sei am Vormittag auf den tiefsten Stand seit März abgesackt und habe bis zum Mittag 0,63 Prozent eingebüßt. Besonders unter Druck stünden Tech-Titel wie die Nel-Aktie. Der Kurs sei heute erneut tiefrot."Die jüngsten Aussagen der US-Notenbank, dass es in diesem Jahr noch zu einer weiteren Zinserhöhung kommen kann und dass die Zinsen vorerst auf einem hohen Niveau verharren könnten, ziehen die Aktienmärkte weiter gen Süden", habe Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG geschrieben. Hohe Zinsen würden Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.Zusätzlich auf das Sentiment am Markt habe die neuste Auswertung vom Ifo-Institut geschlagen. Die Stimmung in der Wirtschaft habe sich indes im September erneut eingetrübt, wenn auch nur leicht, wie das ifo-Institut mitgeteilt habe. Bankvolkswirte hätten die Entwicklung eher pessimistisch kommentiert. "Die aktuelle Misere der deutschen Wirtschaft hält an", habe Jörg Zeuner, Chefökonom der Fondsgesellschaft Union Investment gesagt. Die Unternehmen hätten ihre Geschäftslage über viele Sektoren hinweg als schwierig eingeschätzt. "Unserer Ansicht nach wird die Wirtschaftsleistung in Deutschland bis zum Jahresende weiter schrumpfen." Im Winterhalbjahr sei die Wirtschaftsleistung bereits rückläufig gewesen, im Frühjahr habe sie stagniert.Die Nel-Aktie sei von den Bären übel zugerichtet worden. Zwar signalisiere der RSI eine Übertreibung nach unten, aber auf einen schnellen Rebound sollten Anleger aktuell nicht hoffen. Hier gibt es aktuell nichts zu holen und Interessierte sollten erst auf eine nachhaltige Bodenbildung warten, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link