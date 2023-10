Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens Nel habe in den zurückliegenden Handelswochen ihre Talfahrt beschleunigt. Das Ausbleiben von größeren Aufträgen seit der letzten Quartalszahlenvorlage Mitte Juli, die damit verbundene wachsende Skepsis unter den Analysten und der nachhaltige Bruch einer wichtigen Chartmarke seien die Auslöser der Kursschwäche.Gehe es nach Analyst Elliott Geoffrey Peter Jones von der Nordea Bank, habe das Papier von Nel seine Tiefs noch nicht gesehen. In einer aktuellen Einschätzung vom Montag habe der Experte sein Kursziel um 0,50 auf lediglich 6,50 Norwegische Kronen (0,57 Euro) zusammengestrichen, sein Votum laute "sell".Auch Bernstein bleibe negativ gestimmt. Allerdings liege das Kursziel der "underperform"-Empfehlung von Deepa Venkateswaran mit 9,00 Kronen (0,78 Euro) inzwischen klar über dem derzeitigen Kursniveau von 7,64 Kronen.Trotz der beiden negativen Analystenstimmen, die zu Wochenbeginn bestätigt worden seien, könne sich die Nel-Aktie von den jüngst markierten Mehrjahrestiefs wieder etwas nach oben absetzen. Zur Stunde gewinne das Papier in einem erneut schwachen Gesamtmarkt gut drei Prozent an Wert. Von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen, sei allerdings noch klar zu früh. Zumal Nel in den vergangenen Monaten nicht gerade mit großen Aufträgen bei den Marktteilnehmern habe punkten können.Mehrere Faktoren hätten zuletzt für einen massiven Abverkauf bei der Wasserstoff-Aktie gesorgt. Für eine nachhaltige charttechnische Trendwende bedürfe es neben größeren Aufträgen auch positive Impulse vom Zinsumfeld und dem Gesamtmarkt.Anleger agieren beim norwegischen Papier vorerst weiter mit Vorsicht und bleiben an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2023)