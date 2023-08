Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,0165 EUR -1,74% (17.08.2023, 14:46)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,66 NOK -1,89% (17.08.2023, 14:32)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten befinde sich weiter auf dem absteigenden Ast. In der Euro-Notierung ringe der Titel inzwischen wieder mit der psychologisch wichtigen Marke von exakt einem Euro. Ein weiterer, kritischer Analystenkommentar sorge hierbei alles andere als für Entspannung.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für Nel von 10,00 auf 8,00 Norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "underperform" belassen. Umgerechnet liege der faire neue Wert nun nur bei 0,69 Euro, was einem Downside-Potenzial von gut 30 Prozent entspreche.Analyst Christopher Leonard habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Electrolyser-Schätzungen für 2024 bis 2025 gekürzt, weil der Auftragseingang in der ersten Jahreshälfte 2023 schwächer als erwartet gewesen sei. Es könnte sein, dass der norwegische Wasserstoff-Spezialist das Kapital noch mehr aufstocken müsse, bevor die Gewinnschwelle erreicht werde.In der Tat sei die Gewinnschwelle bei Nel noch lange nicht in Sicht. Derzeit würden die Analysten im Schnitt damit rechnen, dass der skandinavische Elektrolyseur-Hersteller im Geschäftsjahr 2027 schwarze Zahlen schreibe. In diesem Jahr solle Nel dann bereits Erlöse von knapp 700 Millionen Euro erzielen. Das würde wiederum ausgehend vom Jahresumsatz von 2022 einer Verachtfachung entsprechen.Die Nel-Aktie habe die Kursgewinne nach den Zahlen zum zweiten Quartal nicht verteidigen können und rangiere nun wieder in der Nähe der Marke von 1,00 Euro. Es brauche größere Aufträge in den kommenden Wochen und Monaten, um das Bewertungsniveau zu halten.Mutige Anleger können darauf setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stopp bei 0,95 Euro sichere vor größeren Kursverlusten ab. (Analyse vom 17.08.2023)Mit Material von dpa-AFX