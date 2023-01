Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe auf seiner Reise in Norwegen unter anderem die Elektrolyseur-Fertigungsstätte von Nel besucht. Zur Delegation hätten auch die norwegischen Minister Jan Christian Vestre und Terje Lien Aasland gehört. Nel habe den Besuch zum Anlass genommen, um mehr Klarheit bei einem Großauftrag zu schaffen.Das bis dato unbekannte Unternehmen, welches Elektrolyseur-Anlagen mit einer Leistung von 40 Megawatt Mitte November bei Nel in Auftrag gegeben habe, sei Statkraft. Laut eigenen Angaben sei Statkraft international führend in der Wasserkraft und Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie."Der Vertrag mit Nel ist der erste wichtige Schritt zur Verwirklichung unseres ehrgeizigen Ziels von zwei Gigawatt grünem Wasserstoff und zur Sicherung der Produktionskapazitäten für unsere vielfältige Pipeline von Wasserstoffprojekten", so Statkraft-CEO Rynning-Tønnesen. Nel und Statkraft würden in Norwegen eine grüne Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufbauen wollen."Der Aktionär" bleibt für das Unternehmen langfristig zuversichtlich gestimmt, allerdings sollten Interessierte immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link