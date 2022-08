Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4795 EUR -5,04% (29.08.2022, 14:44)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,44 NOK -6,81% (29.08.2022, 14:31)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In Folge der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell habe das Papier des Wasserstoffunternehmens bereits am Freitag deutlich verloren. Am Montag komme es für die Anleger noch dicker, mit einem Minus von acht Prozent falle die Nel-Aktie unter eine wichtige Unterstützung und liefere so ein neues Verkaufssignal.Aktuell notiere das Papier bei circa 1,43 Euro und damit unter der Marke von 1,48 Euro, die zuletzt bereits mehrfach als Unterstützung gedient habe. Damit verlasse die Aktien nicht nur die seit Ende Juli anhaltende Seitwärtsrange, sondern falle zudem noch unter die für den langfristigen Chartverlauf wichtige 200-Tage-Linie bei 1,46 Euro. Die nächste Unterstützung biete nun der GD100 bei 1,42 Euro.Nel leide als Wachstumstitel überdurchschnittlich stark unter steigenden Zinsen, weshalb der Titel seit der Powell-Rede am Freitag deutlich an Wert verloren habe. Ebenfalls für schlechte Stimmung bei Investoren dürften am Freitag Insiderverkäufe vom ehemaligen CEO Jon André Løkke und dem technischen Direktor Anders Søreng gesorgt haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: