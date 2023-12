Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,699 EUR +1,81% (04.12.2023, 15:06)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,164 NOK +2,51% (04.12.2023, 14:57)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Ausgehend vom Rekordhoch habe die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel inzwischen gut 75 Prozent an Wert verloren. In den vergangenen Handelswochen habe sich der Titel allerdings trotz anhaltender Shortseller-Aktivitäten wieder stabilisieren und den Versuch einer nachhaltigen Bodenbildung starten können. Das verhindere allerdings nicht den Rauswurf aus einem wichtigen Index.Laut einer Mitteilung des Indexanbieters Qontigo vom Freitagabend falle Nel aus dem Aktienindex STOXX Europe 600. Kein Beinbruch, dennoch diene das Aktienbarometer für einige Fonds als potenzielles Investmentkriterium. Anleger würden dennoch gelassen reagieren, die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Play verbuche leichte Zugewinne zum Start in die neue Handelswoche.Indes bleibe Nel ein beliebter Spielball unter den Leerverkäufern. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, habe Citadel Advisors eine Shortposition von über 0,5 Prozent (respektive 8,36 Millionen Aktien) am 29. November gemeldet. Qube Research & Technologies setze ebenfalls auf weiter fallende Notierungen bei Nel, die Position sei laut einer Mitteilung vom 28. November um zwölf Prozent auf 13,7 Millionen leerverkaufte Stück ausgebaut worden.Das derzeitige Zinsumfeld sei schwierig für defizitär wirtschaftende Unternehmen wie Nel. Höhere Shortpositionen und der Abstieg aus dem STOXX Europe 600 gebe es derzeit on top. Dennoch: Die Norweger würden sich derzeit in einer soliden finanziellen Position befinden und intensiv an der Verbesserung der Gewinnmargen arbeiten.Ausnahmslos mutige Anleger können bei der Wasserstoff-Aktie wieder einen Fuß in die Tür stellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stopp bei 0,53 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link