1,226 EUR +0,04% (05.10.2022, 13:22)



12,835 NOK -0,31% (05.10.2022, 13:15)



NO0010081235



A0B733



D7G



NEL



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Freude über die Millionenförderung des Wasserstoffspezialisten Nel schlage sich auch im Aktienkurs nieder. Nach einer langen Abwärtsbewegung gehe es jetzt allmählich wieder aufwärts. Stehe die Nel-Aktie erneut vor einer Trendwende? Ein Analystenhaus ziehe seine Verkaufsempfehlung jedenfalls zurück.Konkret habe Bryan, Garnier & Co die Nel-Aktie von "sell" auf "neutral" heraufgestuft und das Kursziel von zehn auf zwölf Norwegische Kronen angehoben. Als besonders positiv hätten die Analysten den Auftrag über 200 Megawatt an alkalischen Elektrolyseuren für ein Projekt in den USA bewertet. "Wir glauben, dass Nel gut positioniert ist, um von dieser Beschleunigung auf dem US-Markt zu profitieren", so die Einschätzung der Experten.Die Nel-Aktie habe den heutigen Mittwoch mit 12,90 Kronen (1,23 Euro) eröffnet. In der Zone um zwölf Kronen scheine sich damit ein leichter Boden gebildet zu haben. Als nächstes rücke die 38-Tage-Linie bei 13,86 Kronen ins Visier, die ein neues Kaufsignal generieren würde. Aber Achtung: Solange keine nachhaltige Trendwende eingeläutet werde, sei das 52-Wochen-Tief bei 10,50 Kronen immer noch in Reichweite.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 1,10 Euro, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link