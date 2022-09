Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenausklang würden die Anleger leicht aufatmen und die Kurse würden auf breiter Front zulegen, nachdem die vergangenen Tage von Verlusten geprägt gewesen seien. Insbesondere Green-Tech-Titel wie Nel würden unter der zunehmenden Erwartung leiden, dass die Zinsen weiter zügig steigen sollten. Bei der Nel-Aktie drohe nun ein starkes Verkaufssignal.Nach einer starken Erholung im Juni habe eine zweimonatige Konsolidierung bei der Nel-Aktie eingesetzt. Mit der Rede von FED-Chef Powell in Jackson Hole vor wenigen Tagen sei die Angst um weiter stark steigenden Zinsen zurück gewesen. Wachstumstitel wie Nel würden in solch einer Situation stärker als konventionelle Blue-Chip-Papiere leiden.Die Nel-Papiere würden aktuell an einer sensiblen Marke bei rund 14 Norwegische Kronen (NOK) notieren. Hintergrund sei, dass sich hier eine breite Support-Zone aufspanne. Sowohl die wichtige 200-Tage-Linie bei 14,62 NOK als auch der GD100 bei 14,27 NOK würden hier als Stabilisatoren fungieren. Außerdem befinde sich bei 13,90 NOK eine weitere technische Unterstützungsmarke.Rutsche der Kurs nachhaltig zum Tagesschluss unter diese Marke, werde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Weitere Kursverluste seien dann wahrscheinlich und der nächste Support befinde sich erst bei der 13-NOK-Marke.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nel.