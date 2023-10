Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6142 EUR +1,92% (27.10.2023, 14:37)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,258 NOK +2,23% (27.10.2023, 14:22)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Stimmung unter den Anlegern sei weltweit weiterhin angespannt. Zumindest ein moderater Stabilisierungsversuch sei zum Wochenausklang zu erkennen. In diesem Umfeld hätten es Wasserstoff-Titel wie Nel oder Plug Power besonders schwer und entsprechend angeschlagen seien die Aktien.Die US-Börsen hätten am Donnerstag unter Druck gestanden. Betroffen seien einmal mehr die Technologiewerte gewesen. Der NASDAQ 100 sei 1,9 Prozent auf 14.109,57 Zähler abgesackt, nachdem er am Mittwoch bereits um 2,5 Prozent gefallen sei. In Asien habe sich zumindest am Morgen nach den guten Quartalszahlen von Amazon & Co, die nachbörslich präsentiert worden seien, eine bessere Stimmung abgezeichnet.Anleger würden immer noch die neuesten Zahlen verdauen, die in dieser Wochen veröffentlicht worden seien. Nel habe durchwachsene Q3-Zahlen vorgelegt. Während der Umsatz die Analystenerwartungen etwas verfehle, würden die Skandinavier den Verlust beim EBITDA deutlicher eindämmen. Doch der Auftragseingang liege lediglich auf dem Niveau des vorherigen Jahresviertel.Anleger bleiben an der Seitenlinie und warten auf eine nachhaltige Bodenbildung, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link