Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1465 EUR -2,63% (29.09.2022, 10:58)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,025 NOK -0,50% (29.09.2022, 10:53)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nel-Aktie bewege sich auf dünnem Eis. Zwar arbeite das Papier des norwegischen Wasserstoff-Produzenten derzeit an einer leichten Bodenbildung, eine nachhaltige Trendwende sei jedoch noch nicht in Sicht. Während sich die Mehrheit der Analysten recht optimistisch zeige, gehe mit der UBS ein weiterer Marktplayer eine Short-Position ein.Konkret habe die Schweizer Großbank UBS eine Shortposition in Höhe von 8,44 Millionen Nel-Aktien (0,54 Prozent aller ausstehenden Papiere) eröffnet. Insgesamt hätten sieben Investoren Short-Positionen in der in Oslo ansässigen Firma Nel offengelegt. Die gemeldeten Leerverkäufe würden 95,5 Millionen Aktien beziehungsweise 6,11 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens entsprechen. Helikon Investments habe dabei die größte Short-Position mit 36 Millionen Aktien bzw. 2,30 Prozent.Bullish bleibe dagegen Bernstein-Analyst Deepa Venkateswaran. Er habe das Kursziel von 17 Norwegischen Kronen (umgerechnet 1,62 Euro) bestätigt und die Empfehlung auf "outperform" gesetzt. Das entspreche einem Potenzial von knapp 42 Prozent - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für die Nel-Aktie positiv gestimmt. Der Stoppkurs bei 1,10 Euro sei wieder in etwas weitere Ferne gerückt. Dennoch bleibt das Papier hochvolatil und ist nur für spekulative Anleger geeignet, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 29.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link