1,5465 EUR -1,18% (20.02.2023, 11:21)



17,015 NOK -0,29% (20.02.2023, 11:13)



NO0010081235



A0B733



D7G



NEL



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (20.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Anlegern steige die Spannung. Am 28. Februar veröffentliche der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel seine Zahlen für das vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2022. Die Aktie sei derweil unter Druck geraten und stehe kurz davor ein Verkaufssignal auszulösen. Darauf komme es jetzt an.Seit dem Jahrestief bei 9,83 Norwegische Kronen (NOK) Mitte Oktober 2022 hätten sich die Nel-Papiere zeitweise um bis zu 92 Prozent verteuert. Nachdem der Titel nun in der vergangenen Woche den Widerstand bei 18,86 NOK angelaufen habe, hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt.Inzwischen sei die Aktie an der wichtigen Unterstützungszone zwischen 16,80 und 17,10 NOK angekommen. In diesem Bereich würden die kurzfristige Aufwärtstrendlinie sowie das Juli-Hoch verlaufen. Wichtig sei nun, dass diese Supports innerhalb der nächsten Handelstage verteidigt werden könnten. Ansonsten würden weitere Rücksetzer bis mindestens an den GD50 bei aktuell 16,03 NOK drohen.Die Nel-Aktie stehe vor den Zahlen vor einer Bewährungsprobe. Der Test der oben genannten Unterstützungszone dürfte kurzfristig wegweisend sein. Langfrist-Anleger sollten derweil gelassen bleiben. Der spekulative Wasserstoff-Wert bleibe aussichtsreich. Timo Nützel empfiehlt das Stopp-Limit bei 1,15 Euro zu beachten. (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link