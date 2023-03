Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,387 EUR -4,01% (01.03.2023, 10:18)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,285 NOK -2,89% (01.03.2023, 10:03)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (01.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des skandinavischen Wasserstoff-Player Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel habe mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2022 für gemischte Gefühle unter den Marktteilnehmern gesorgt. Entsprechend volatil habe sich die Nel-Aktie verhalten. Gehe es nach einigen Analysten, so habe der Wasserstoff-Titel jedoch weiterhin viel Potenzial nach oben.Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel für Nel nach Zahlen zum vierten Quartal von 23 auf 22 NOK (Norwegische Krone) (2,01 Euro) reduziert und das Votum auf "Outperform" belassen. Analyst Erwan Kerouredan habe das etwas niedrigere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit niedrigeren Schätzungen für das Wasserstoff-Betankungsgeschäft begründet.Auch das US-Analysehaus Bernstein Research bleibe optimistisch gestimmt. Analystin Deepa Venkateswaran bewerte die Nel-Aktie weiter mit "Outperform" und einem Kursziel von 17 NOK (1,55 Euro). Der Wasserstoff-Spezialist habe einen Rekord beim Auftragsbestand gemeldet und zudem neue Aufträge "im richtigen Umfang", so die Expertin.DER AKTIONÄR sehe mittel- bis langfristig ebenfalls Aufwärtspotenzial für die Nel-Aktie. Anleger sollten allerdings immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten. Wichtig: Ein Stopp bei 1,15 Euro sichert nach unten vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link