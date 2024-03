Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,904 NOK -0,41% (29.02.2024, 16:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (03.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe seinen Geschäftsbericht für 2023 präsentiert und dabei nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Zudem wolle Nel die Abspaltung seiner defizitär wirtschaftenden "Fueling"-Sparte vorantreiben. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis (EBITDA) habe Nel die Markterwartung übertreffen können. Positiv sei auch der vermeldete Cash-Bestand zum Ende des Geschäftsjahres gewesen. Ein Befreiungsschlag sehe aber anders aus. Nel stecke weiter in einem tiefen Abwärtssumpf, aus dem das norwegische Unternehmen auch nach den jüngsten Zahlen herausgekommen sei. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,4297 EUR +1,46% (29.02.2024, 22:26)