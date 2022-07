Auf der Verliererseite hätten sich in der vergangenen Woche die europäischen Versorger (-0,83%) befunden, die insbesondere aufgrund des Insolvenzantrags von Uniper unter Druck geraten seien. Charttechnisch betrachtet, habe durch die Markierung eines neuen Jahrestiefs bei 3.359 Punkten eine dynamische Abwärtsbewegung ab der Wochenmitte zumindest kurzfristig abgeschwächt werden können. Auf der Oberseite bilde die 200-Wochen-Linie bei 3.582 Punkten in Kombination mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement bei 3.606 Punkten eine solide Widerstandszone. Auf der Unterseite bilde der Bereich um das neue Jahrestief bei 3.359 Punkten eine stark gehandelte Unterstützungszone, sodass wir mit einer breiten Handelszone rechnen müssten. Im vorbörslichen Handel deute sich ein Wochenstart mit Abschlägen an. Für Preisvolatilität könnte am Mittwoch die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen für den Juni, die mit 8,8% erwartet würden, sorgen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,8% zugelegt. Er habe bei 31.338 Punkten geschlossen. Die anderen Standardindices hätten sich noch robuster gezeigt, so habe der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) ein Plus von 4,6% erzielt. Der Technologie-Sektor sei stark gewesen. Der zuletzt unter Druck geratene Halbleiterindex habe um 6,5% zulegen können. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank beobachten eine gewisse positive Veränderung des Marktverhaltens in den USA, denn obwohl die US-Indizes unter der Oberfläche konsolidierten und somit begonnen haben, die überhitzten technischen Indikatoren abzubauen, konnten die Indices an Wert zulegen. Diese Stärke hätten die US-Aktienmärkte vor einigen Wochen noch nicht gehabt. Es sei sogar Geld in die US-Märkte geflossen und das bei einem technisch gesehen eher unattraktiven Marktumfeld.



Ideal wäre aus Sicht der Analysten eine weitere Konsolidierungswoche, dies würde das Fenster für eine Sommerrallye öffnen. Insofern sei ihr aktuelles Worst-Case-Szenario ein Retest des Jahrestiefs im Bereich von 30.000 Punkten. Das Tief auf Schlusskursbasis liege bei 29.946 Punkten. Ein kurzfristiges Unterschreiten würde die Analysten aktuell nicht nervös machen. Auf der Oberseite habe sich die 38-Tage-Linie in der vergangenen Woche als antimagnetisch gezeigt, als der Dow Jones am Freitag mit einem Intraday-Hoch bei 31.510 Punkten dieser sehr nah gekommen sei. Diese sei nach wie vor der nächste Widerstand, aktuell verlaufe sie bei 31.564 Punkten. Mehr Potenzial würde die Überwindung des Intraday-Hochs vom 28. Juni bei 31.884 Punkten freisetzen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank gehen davon aus, dass der Dow Jones diese Levels in der zweiten Juli-Hälfte angehen wird.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 150,69%-Punkten. Das sorge zumindest kurzfristig für Entspannung, nachdem der Bund-Future Mitte Juni knapp über der 140%-Punktemarke eine Trendwende eingeleitet habe. Die Notierung liege jetzt leicht über der 50-Tage-Linie. Der leichte Rückschlag bei Bundesanleihen vom Freitag habe in der heutigen Eröffnung einhergehend mit schwächeren Aktienmärkten vollständig kompensiert werden können. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank könnten sich aktuell eine weitere Aufwärtsbewegung bis zum oberen Rand des Bollinger-Bands bei 153,13%-Punkten vorstellen. Letztendlich hänge die weitere Entwicklung jedoch stark von den Inflationsdaten sowie der Reaktion der EZB darauf ab.



Solange die skizzierten Belastungsfaktoren weiterhin zum Tragen kämen, erscheine eine ausgewogene Portfoliokonstruktion am sinnvollsten zu sein, da sich schnell ungeahnte Dynamiken entwickeln könnten. Die Aktienquote sollte sich im neutralen Bereich bewegen. (11.07.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging am Freitag bei 13.015 Punkten aus dem Handel und schloss die Woche mit einem Plus von 202 Punkten ab, berichten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Allerdings scheine das Aufwärtsmomentum bereits wieder erschöpft. Die negativen Vorgaben aus Asien und hier vor allem aus China würden für fallende Kurse an den europäischen Börsen sorgen. Das Auftreten der hochinfektiösen Omikron-Variante BA.5 in Schanghai lasse Befürchtungen aufkommen, dass China neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlasse, welche die Weltkonjunktur zusätzlich belasten würde. Der fallende Rohölpreis sei ebenfalls ein Indikator für ein Rezessionsszenario. Der DAX gebe seine Gewinne aus der letzten Woche bereits in der Eröffnung vollständig ab. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank haben in der letzten Ausgabe als wichtige Marke das 0% Fibonacci Retracement bei 12.438 Punkten (aktuell bei 12.390 Punkten) genannt. Diese Marke sei am 05.07. bereits unterschritten worden, bevor der DAX bis zum Wochenschluss über die 13.000er Marke angestiegen sei. Das Fibonacci-Retracement stelle eine wichtige Unterstützungszone dar, die behauptet werden müsse, um keine dramatische Beschleunigung des Abwärtstrends auszulösen. Aktuell scheine jedoch der Aufwärtstrend erneut ins Stocken geraten zu sein, so dass es gelte, sich auf die wichtige Unterstützung zu konzentrieren.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.506 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 1,68% zugelegt. Zum Wochenbeginn schien sich eine dynamische Beschleunigung des Abwärtstrends zu bestätigen, nachdem am Dienstag bei 3.357 Punkten sogar ein neues Jahrestief markiert wurde, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Zur Wochenmitte habe die Stimmung deutlich gedreht und es sei nach einem turbulenten Wochenstart noch zu einem erfreulichen Wochenabschluss gekommen. Auf Sektorenebene hätten sich insbesondere die konjunktursensitiven Sektoren positiv entwickeln können. Insbesondere die europäischen Einzelhandels- und Industriebereiche hätten mit 5,39% sowie mit 4,28% auf Wochensicht kräftig zulegen können.