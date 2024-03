Anleger würden ihr Engagement in Small Caps normalerweise erst verstärken, wenn deren Wachstumsaussichten positiver würden. Das aktuelle Umfeld sei jedoch geprägt durch eine nach wie vor höhere Inflation, eine immer noch straffe Geldpolitik sowie eine potenzielle Rezession. Daher finde die Anlageklasse zurzeit nur wenig Beachtung, nicht zuletzt auch, weil die profitable Führung kleinerer Unternehmen in einem solchen Umfeld schwierig sei und die Gewinne unter Druck geraten könnten.



Gleichzeitig würden einige wenige Themen den Markt dominieren und große Firmen scheinen einen attraktiven Mix aus Stabilität und Wachstum zu bieten. Gerade Künstliche Intelligenz (KI) und GLP-1 zur Herstellung von Medikamenten zur Gewichtsabnahme würden viel Investoreninteresse erzeugen. Für Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung bedeute diese Gemengelage, dass sie mit einem Abschlag sowohl gegenüber ihrer eigenen Historie als auch gegenüber den historisch hohen Preisen von Large Caps gehandelt würden.



Günstige Bewertungen sollten jedoch nicht der einzige Anlass für Investments sein. Solange sich Small Caps Kredite sichern könnten, könnten sie oftmals auf kurzfristigere Finanzierungsmöglichkeiten zur Wachstumssteigerung zurückgreifen. Nach der letztjährigen Bankenkrise in den USA sei jedoch die Kreditvergabe an kleinere Unternehmen zurückgegangen und auch negative wirtschaftliche Nachrichten hätten darauf Einfluss.



In diesem Umfeld würden sich qualitativ hochwertige Small Caps bewähren. Qualitätsunternehmen hätten in der Regel einen relativ niedrigen Verschuldungsgrad mit soliden Bilanzen, weshalb sie sich nicht unmittelbar zu höheren Zinssätzen refinanzieren müssten. Dazu komme, dass sie oftmals auch über eine gewisse Preissetzungsmacht verfügen würden, was in Zeiten hoher Inflation zusätzliche Sicherheit biete. Wie auch Large Caps, könnten auch entsprechende kleinere Unternehmen von strukturellen Chancen wie KI, Innovation im Gesundheitswesen oder Lösungen für die Klimakrise profitieren. Sie seien oftmals Wegbereiter und würden für ihre Kunden entscheidende Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen.



Unter den qualitativ hochwertigen Small Caps würden sich also die vielversprechendsten Anlagechancen finden. Investoren hätten Ihre Anlagen nach dem Bewertungsreset im Jahr 2022 von teuren wachstumsorientierten Positionen auf billigere umgeschichtet, die entweder eine Korrelation zum Energiemarkt hätten oder generell als defensiv betrachtet würden. Den Fundamentaldaten sei dabei wenig Beachtung geschenkt worden und die hochwertigen Firmen habe es am härtesten getroffen.



Auf den ersten Blick würden diese Small Caps auch als nicht besonders günstig erscheinen. Verglichen mit dem breiteren Markt seien beispielsweise die Kurs-Gewinn-Verhältnisse allein nicht überzeugend. Ihre Erträge seien jedoch solide und die Gewinne würden konstant weiter ansteigen, sodass sie im Vergleich zum tatsächlichen Wert der Unternehmen günstig bleiben würden. Mit ihren starken Umsätzen sollten diese Unternehmen auch in einem Hochzinsumfeld gut zurechtkommen.



Die Anlagechancen für viele dieser qualitativ hochwertigen Positionen würden nach wie vor deren Verkaufswelle intakt bleiben. Aktive Investoren könnten also die Gelegenheit als Einstiegspunkt nutzen und zu günstigeren Preisen als zuvor einkaufen. (Ausgabe vom 29.02.2024) (01.03.2024/ac/a/m)





