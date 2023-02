Nach Meinung von Barings Investment Institute das wahrscheinlichste Ergebnis, dass die US-Arbeitsmärkte in absehbarer Zeit nicht zur Dynamik wie vor der Pandemie zurückkehren würden. Dem US-Verbraucher gehe es außerordentlich gut, die Wiedereröffnung Chinas unterstütze das globale Wachstum und Europa habe seinen Energiebedarf gedeckt. All dies deute darauf hin, dass die Weltwirtschaft eine allmähliche Verlangsamung der Inflation erleben werde, aber keine schnelle Rückkehr zu dem, was einmal normal gewesen sei. Die Zentralbanken würden mit Bedacht agieren, indem sie restriktive Zinssätze festlegen und dort verharren würden, bis unbestreitbare Beweise dafür vorlägen, dass sich die Inflation ihren Zielen nähere. Eine "Entwarnung" und die lang ersehnten Zinssenkungen würden wahrscheinlich erst weit nach 2024 erfolgen.



Wenigstens erlaube die inhärente Stärke der Arbeitsmärkte und der Verbraucherbilanzen den großen Volkswirtschaften, Rezessionen in diesem und im nächsten Jahr zu vermeiden. Das Leben in diesem Stagflationsdunst sei gar nicht so schlecht, auch wenn es etwas verwirrend sei. Barings Investment Institute messe diesem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent zu.



Da die Weltwirtschaft zu einer neuen Normalität übergehe, bestehe die Gefahr, dass es einem wie Kolumbus ergehe: Sicher zu sein, dass man Indien erreicht habe, während man die Küste von Dominica berühre. Barings Investment Institute halte sein Boiling-Over-Szenario, in dem die wachstumsfördernden Kräfte und die anhaltenden Störungen auf der Angebotsseite die Auswirkungen von Zinserhöhungen aufheben würden, weiterhin zu 30 Prozent für wahrscheinlich: Zentralbanker würden vom Geist des ehemaligen Vorsitzenden der FED, Paul Volcker, heimgesucht und der einzige Ausweg bestehe darin, eine Rezession zu verursachen, und das würden sie auch tun. Auf ein überschwängliches Jahr 2023 mit einem Wachstum über dem Potenzial und Vollbeschäftigung folge eine scharfe Rezession. Es könne jedoch sein, dass es nicht zu dem traditionellen Anstieg der Arbeitslosigkeit komme, da die Unternehmen den Schlag auf ihre Gewinnspannen hinnehmen würden, anstatt zu viele Arbeitnehmer zu entlassen, die sie so mühsam eingestellt hätten. Die Inversion der Zinsstrukturkurve helfe Unternehmen, langfristige Finanzierungen zu niedrigeren Zinssätzen zu sichern.



Die veröffentlichten Daten hätten eine bevorstehende Rezession immer unwahrscheinlicher werden lassen. In einer normalen Situation könnte man einigermaßen sicher sein, dass die Nachfrage nicht plötzlich nachlasse und es zu einer normalen Rezession komme. Was aber, wenn die Ersparnisse in illiquide Vermögenswerte investiere, zur Tilgung von Schulden oder für erfolglose Fusionen und Übernahmen verwendet worden seien, so dass Unternehmen und Haushalte in Finanzierungsnöten stecken würden? Könnte sich dann nicht der brutale Anstieg der Kreditkosten bemerkbar machen? Und würden alle, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden seien, wieder zurückkehren müssen, nachdem die Ersparnisse aufgebraucht seien? Barings Investment Institute halte ein solches Szenario für nicht wahrscheinlicher als 10 Prozent, aber ein noch stärkeres Abrutschen sei nicht völlig auszuschließen. (27.02.2023/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Die Welt hat mit einer Kombination von einmaligen Schocks zu kämpfen, die zu einer unsicheren und komplexen Wirtschaftslandschaft führen, so Matteo Cominetta, Chefvolkswirt am Barings Investment Institute.Die Covid-Welle möge zwar abgeebbt sein, aber sie erschüttere die Weltwirtschaft immer noch: Die Massenentlassungen hätten die US-Arbeitsmärkte möglicherweise nachhaltig verknappt; die während der Pandemie angesammelten Ersparnisse und die immer noch großzügige staatliche Unterstützung würden das Wachstum antreiben, und die großen Volkswirtschaften würden bereits eine unerwartete Widerstandsfähigkeit zeigen. Die Abkehr Chinas von der drakonischen Pandemiepolitik könnte sich inflationär oder disinflationär auswirken, da sie die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbele und gleichzeitig die Lieferkette entlaste. Der Ukraine-Krieg und die globale Dekarbonisierung würden traditionelle Handelswege und Produktionsprozesse lahmlegen und neue eröffnen. Tektonische Verschiebungen seien im Gange, und die Anleger hätten das Gefühl, dass es an Überzeugung mangele. Nie sei die Datenabhängigkeit höher gewesen.