Da auch noch das eine oder andere Unternehmen mit seinen Zahlen am Freitag negativ überrascht habe, sei aus dem Faktor Unternehmensergebnisse wenig Unterstützung gekommen. Dennoch könne im Hinblick auf die Berichtssaison zum dritten Quartal an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Unternehmen bislang wieder mehrheitlich die in sie gestellten Erwartungen übertreffen könnten und solcherart die Gewinnsituation auf aggregierter Ebene weiterhin als sehr resilient beschrieben werden könne.



Der Ölpreis bleibe zuletzt aufgrund der Entwicklungen in Nahost und der nicht auszuschließenden Gefahr einer Involvierung des wichtigen Erdölproduzenten Iran auf erhöhten Niveaus. Gold habe sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Risiken weiterhin fest gezeigt und handele aktuell bei USD 1.974 je Feinunze. Auf Wochenbasis habe das Edelmetall zuletzt um 2,5% zugelegt.



Die asiatischen Aktienbörsen würden sich heute Morgen überwiegend schwächer präsentieren.



In dieser Woche stünden mit den Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices (Eurozone und USA) am Dienstag und dem deutschen ifo-Index am Mittwoch wichtige Wirtschaftsindikatoren auf der Agenda. Die Investoren würden ihren Fokus aber auch auf die Notenbanksitzung der EZB am Donnerstag richten. Nach der letzten Anhebung des Haupt-Refinanzierungssatzes auf 4,5% spreche in Summe vieles für eine abwartende Haltung der EZB, was auch durch die Spannungen im Nahen Osten und zuletzt bessere Inflationsdaten Unterstützung erhalte. Nichtdestotrotz werde die Notenbank wohl davon Abstand nehmen, den Zinserhöhungszyklus als beendet zu erklären. (23.10.2023/ac/a/m)





Bei letzteren habe sich der Aufwärtstrend der letzten Wochen fortgesetzt und folglich habe die zehnjährige US-Staatsanleiherendite - wenn auch nur kurz - am Donnerstag das erste Mal seit Juli 2007 wieder die 5%-Marke erklimmen können. Renditetreibend gewirkt hätten die hohen Ölpreise im Zuge der aktuellen Konfliktherde, "hawkish" aufgefasste Worte von FED-Präsident Powell und weitere Hinweise auf einen robusten US-Arbeitsmarkt, der das "höher-für-länger"-Narrativ unterstützt habe.