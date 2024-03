Xetra-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt rund 19.500 Mitarbeitende und ist in 35 Ländern vertreten.



Der Softwareentwickler Nagarro ist 2023 weiter gewachsen, hat wegen Überkapazitäten aber deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um 6,5 Prozent auf 915 Mio. Euro sei das EBITDA um gut 15 Prozent auf 125,9 Mio. Euro gesunken. Die entsprechende Marge habe sich damit von 17,3 auf 13,8 Prozent verschlechtert. An der Börse habe sich nicht viel getan. Nagarro habe die Anleger bereits auf eine niedrigere Profitabilität eingestimmt. Auch Analysten hätten unaufgeregt reagiert. Die Resultate hätten sich weitgehend mit den Erwartungen gedeckt, habe es geheißen. Für Zuversicht sorge zudem der im Februar gegebene Ausblick: Nagarro habe sich für 2024 einen Umsatz "in der Größenordnung von einer Mrd. Euro". Dank der ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen solle die Marge zudem wieder auf 14 Prozent steigen. (Ausgabe 11/2024)