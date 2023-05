Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (15.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf dem deutschen Kurszettel würden am Montag vor allem Ceconomy und Nagarro negativ von sich reden machen. Der IT-Dienstleister habe noch am Freitagabend nach Handelsschluss seine Umsatzprognose für 2023 gesenkt. Ceconomy habe zwar mit Media Markt und Saturn im zweiten Quartal mehr Umsatz gemacht, habe aber auch die Verluste ausgeweitet.Nagarro rechne im laufenden Jahr mit einem leichten Umsatzplus auf 940 Millionen Euro, nachdem man sich bislang vorgenommen habe, dieses Jahr die Milliardenmarke zu knacken. Dass die Aktie deshalb heute stark abverkauft worden sei, hätten auch die Zahlen zum ersten Quartal am Montagmorgen nicht verhindern können.Die Bruttomarge des laufenden Jahres solle laut Nagarro bei 28 Prozent bleiben, ebenso habe der Vorstand das Ziel einer operativen Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 15 Prozent bestätigt.Die Analysten würden weiterhin Kursziele von 174 (Warburg) und 200 Euro (Jefferies) sehen, doch würden diese zu weit hergeholt erscheinen.Kurzfristig überwiegen die Risiken, weshalb Anleger an der Seitenlinie bleiben sollten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2023)