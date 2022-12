Börsenplätze Nagarro-Aktie:



Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) unter die Lupe.Erst vor zwei Jahren als Spin-off von Allgeier an die Börse gekommen, habe die Aktie von Nagarro schon eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Vom Emissionskurs bei 69 Euro habe sich das Papier zunächst verdreifacht, um sich im Zuge der Marktkonsolidierung im Tech-Sektor wieder zu halbieren. Dabei sei das IT-Unternehmen sogar noch stärker gewachsen als geplant und auch für die Zukunft seien die Perspektiven rosig.Mit mehr als 18 Tsd. Mitarbeitern und Niederlassungen in 33 Ländern zähle Nagarro zu den weltweit führenden Unternehmen für die digitale Produktentwicklung. Spezialisiert hätten sich die Münchner vor allem auf maßgeschneiderte Software und IT-Dienstleistungen für Kunden, bei denen keine Standardprodukte infrage komme. Das Branchenspektrum sei weit gefächert und reiche u.a. von Automotive und Technologie, über Energie, Telekommunikation und Einzelhandel bis hin zu Finanzdienstleistungen und dem öffentlichen Sektor. Das laufe so gut, dass der Umsatz in den letzten fünf Jahren im Schnitt um über 30% und das EBITDA sogar um 40% pro Jahr zugelegt habe.Und im laufenden Jahr habe das Unternehmen sogar noch einen Zahn zugelegt. Nachdem die Jahresprognose inzwischen schon viermal (!) angehoben worden sei, peile das Management für 2022 nunmehr ein Umsatzplus von 56% auf 850 Mio. Euro und einen EBITDA-Anstieg von 71% auf 136 Mio. Euro an - und selbst das erscheine nach den starken Neunmonatszahlen (Umsatz + 62,9%, EBITDA + 98,5%) noch konservativ. Im kommenden Jahr solle sich das Wachstum mit Blick auf die konjunkturelle Eintrübung zwar etwas verlangsamen, aber an den langfristig glänzenden Aussichten ändere das nichts, denn Nagarro adressiere mit seinen Leistungen durchweg boomende Marktsegmente wie Cloud und IoT, KI und Big Data, Blockchain, ERP und E-Commerce. Und vielleicht noch wichtiger, da in diesen Segmenten weniger die Nachfrage als vielmehr die Personalkapazität das Nadelöhr sei: Nagarro habe seine Mitarbeiterzahl allein in den ersten drei Quartalen um rund 50% oder 4.800 Fachkräfte aufstocken können.Wir haben daher in dieser Woche eine Position im Musterdepot aufgebaut, das erste Kursziel veranschlagen wir mit 150 Euro, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 46 vom 17.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link