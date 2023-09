Börsenplätze Nagarro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

67,55 EUR +0,07% (07.09.2023, 10:10)



Xetra-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

67,60 EUR +0,15% (07.09.2023, 10:01)



ISIN Nagarro-Aktie:

DE000A3H2200



WKN Nagarro-Aktie:

A3H220



Ticker-Symbol Nagarro-Aktie:

NA9



Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9), ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt rund 19.500 Mitarbeitende und ist in 35 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com. (07.09.2023/ac/a/t)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller Gladstone Capital Management LLP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Nagarro SE sichtbar:Die Shortseller von Gladstone Capital Management LLP attackieren die Aktien von Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) weiterhin.Die Finanzprofis von Gladstone Capital Management LLP mit Sitz in London, England, haben am 05.09.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Nagarro SE-Aktien von 0,92% auf 1,01% angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Nagarro SE:1,56% Fosse Capital Partners LLP (15.05.2023)1,31% AKO Capital LLP (15.05.2023)1,01% Gladstone Capital Management LLP (05.09.2023)0,79% Boldhaven Management LLP (08.08.2023)0,59% Marble Bar Asset Management LLP (17.08.2023)0,51% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (22.08.2023)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 7,94% der Nagarro SE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.