Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (24.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) unter die Lupe.Die Nagarro-Aktie stehe zum Wochenschluss deutlich unter Druck. Das Papier des IT-Dienstleisters setze damit die Talfahrt der vergangenen Tage weiter fort. Dem Vernehmen nach sei die Gesellschaft in den Fokus von Shortsellern geraten. Ein kritischer Bericht in der "WirtschaftsWoche" runde das negative Bild ab.In dem Bericht der "WirtschaftsWoche" mit dem Titel "Rote Flaggen" heiße es u.a.: "Nagarros Zahlen sind nicht auf der ganzen Linie überzeugend." Die Mitarbeiter hätten zwischen Januar und September 2022 viel gearbeitet, aber die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen des Unternehmens seien in die Höhe geschossen. Dann nenne das Wirtschaftsmagazin "acht Punkte", die Fragen aufwerfen würden, wie etwa ein relativ geringer Umsatz je Mitarbeiter.Zuletzt hätten die Investmentfirmen Kairos und SIH Partners laut Meldungen im Bundesanzeiger ihre Leerverkaufspositionen ausgebaut. SIH Partners setze mittlerweile bei 2,64% der ausgegebenen Aktien auf fallende Kurse. Zu Wochenbeginn hätten sie noch 0,5% Shortquote gemeldet.Nagarro stehe seinen Kunden der bei Transformation, Anpassung an neue Gegebenheiten und dem Neuaufbau mit seinen digitalen Dienstleistungen zur Seite. Die indische Gesellschaft sei spezialisiert auf selbst entwickelte digitale Produkte und IT-Dienstleistungen für Kunden, bei denen keine marktverfügbare Standardsoftware infrage komme. Der IT-Dienstleister habe in der Vergangenheit eine ganze Serie an Prognoserhöhungen gemeldet. Ob am Ende mit dem Geschäftsmodell des ehemaligen Allgeier-Spin-offs etwas nicht passe, sei für außenstehende Anleger allerdings nur schwer zu bewerten. Man müsse abwarten, ob und wie das Unternehmen und die Analysten auf den Bericht reagiere.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link