Börsenplätze Nagarro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

75,25 EUR -1,95% (14.08.2023, 13:11)



XETRA-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

76,00 EUR -5,88% (14.08.2023, 12:57)



ISIN Nagarro-Aktie:

DE000A3H2200



WKN Nagarro-Aktie:

A3H220



Ticker-Symbol Nagarro-Aktie:

NA9



Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9), ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt rund 19.500 Mitarbeitende und ist in 35 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com. (14.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des IT-Dienstleisters stehe kurz nach Börsenstart stark unter Druck. Grund hierfür seien die enttäuschenden Q2-Zahlen, welche das Unternehmen heute veröffentlicht habe. Bereits am Freitag habe Nagarro seine Jahresprognose nach unten korrigiert und damit nichts Gutes erwarten lassen.Nagarro habe im zweiten Quartal, trotz gestiegener Umsätze, einen deutlichen Rückgang des Gewinns verzeichnet. Der Quartalsumsatz sei um 8 Prozent auf 226,8 Millionen Euro gestiegen, während das um Sondereffekte bereinigte EBITDA um 28 Prozent auf 28,9 Millionen Euro eingebrochen sei. Das Management führe dies auf überschüssige Kapazitäten in der Softwareentwicklung zurück und habe darauf reagiert, indem es Gehälter und Mitarbeiterzahlen angepasst habe. Positive Effekte dieser Maßnahme erhoffe sich die Unternehmensführung im zweiten Halbjahr.Bereits am vergangenen Freitag habe Nagarro seine Prognosen für 2023 erneut gesenkt. Das Unternehmen rechne nun nur noch mit einem Umsatz von etwa 915 Millionen Euro statt ursprünglich über einer Milliarde Euro. Bereits im Mai habe man den Umsatz auf 940 Millionen Euro reduziert. Bei der Bruttomarge strebe das Unternehmen nun 26 Prozent an, 2 Prozentpunkte weniger als zuvor. Die EBITDA-Marge solle statt 15 Prozent nun bei 13 Prozent liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link