Tradegate-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

103,60 EUR -2,81% (07.03.2023, 12:06)



Xetra-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

103,20 EUR -4,44% (07.03.2023, 11:58)



ISIN Nagarro-Aktie:

DE000A3H2200



WKN Nagarro-Aktie:

A3H220



Ticker-Symbol Nagarro-Aktie:

NA9



Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (07.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von Stifel:Adrian Pehl, Analyst von Stifel, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9).Nach der Telefonkonferenz am Freitag hat der Analyst beschlossen, eine "show me first"-Haltung einzunehmen, da er der Ansicht sei, dass nicht alle Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung in der Telefonkonferenz hätten angesprochen werden können. Er füge jedoch hinzu, dass sich seine Vorsicht aufheben könnte, sobald Nagarro zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Anlegervertrauens ergreife.Adrian Pehl, Analyst von Stifel, stuft die Nagarro-Aktie von "buy" auf "hold" zurück. Das Kursziel werde von 159,00 auf 107,00 EUR gesenkt. (Analyse vom 06.03.2023)Börsenplätze Nagarro-Aktie: